Агент Лукаку проведет встречу с руководством «Интера»

Агент Фендери Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, на этой неделе посетит Милан. Он проведет встречу с руководством «Интера», сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт 29-летнего нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 41 матче за «Челси».

Ранее сообщалось, что Лукаку хочет летом покинуть Англию и в нем заинтересованы «Интер» и «Милан».