Мхитарян получит подписной бонус в размере 2 миллионов евро, если подпишет контракт с «Интером»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян получит подписной бонус в размере 2 миллионов евро, если летом перейдет в «Интер» на правах свободного агента, сообщает Calciomercato.

Ранее стал известно, что «Интер» предложил 33-летнему армянину контракт на два года с зарплатой 3,5 миллиона евро и комиссионные в количестве 2 миллионов для агентов.

В ходе последней встречи руководство римского клуба предлагало Мхитаряну однолетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро и возможностью продления еще на год.

В завершившемся сезоне Мхитарян провел за «Рому» 44 матча, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Он также помог команде выиграть Лигу конференций.