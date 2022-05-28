Перишич на следующий неделе пройдет медосмотр в Лондоне перед переходом в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом». На следующий неделе 33-летний хорват пройдет медосбледование в Лондоне, сообщает The Guardian.

Действующий контракт Перишича с «Интером» рассчитан до конца июня 2022 года, поэтому он может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.

Футболист уже согласовал договор на два года с «Тоттенхэмом». В услугах игрока был лично заинтересован бывший главный тренер «Интера» Антони Конте, который сейчас работает со «шпорами».

Перишич выступает за «Интер» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 48 матчах, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.