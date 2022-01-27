Генеральный директор «Аталанты» заявил, что Миранчук останется в команде

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не покинет команду в зимнее трансферное окно, заявил генеральный директор клуба Лука Перкасси.

«Замена для Гозенса? Всегда могут быть возможности, но у нас уже есть подстраховка на эту позицию. Миранчук остается», — цитирует гендиректора Calciomercato.it.

Ранее сообщалось, что Робин Гозенс перейдет в «Интер».

По информации СМИ, Миранчуком интересовались «Дженоа» и «Лацио».

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.