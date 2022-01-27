«Это фэйк». В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Миранчуку

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Это фэйк, — приводит слова Таре Sport24. — Никаких переговоров с «Аталантой» нет».

Ранее сообщалось, что римский клуб хочет приобрести 26-летнего россиянина на замену нападающему Ведату Мурики, который переходит в «Мальорку».

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.