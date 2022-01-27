Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что Алексей Миранчук остается в «Аталанте».

«Наконец-то Гасперини поверил в Миранчука. Думаю, что если бы у тренера не было планов на Лешу, он бы уже точно сменил команду, — сказала Смородская «СЭ». — Меня сильно радуют появления Алексея в стартовом составе «Аталанты». Миранчук уже доказал всем, что является крутым игроком, готовым выступать в Европе. Просто «Аталанта» — не его команда, вот и все. Рано или поздно, он оттуда уйдет. Летнее трансферное окно гораздо шире, чем зимнее. У клуба будет больше шансов продать его дороже летом».

Ранее, 27 января, президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил, что Миранчук не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитника с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 11 миллионов евро.