Гендир «Милана» рассказал о продлении контракта с Ибрагимовичем

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Мы еще не обсуждали продление контракта. Это не только решение клуба, но и самого футболиста, — приводит слова Газидиса Sky Sport Italia. — Ибра — особенный человек. У него огромная мотивация и высокий интеллект.

Мы хотели заполучить его еще в январе 2019 года, но тогда он сказал, что еще не завершил свою историю в «Лос-Анджелес Гэлакси». Ибра всегда делал все для того, что все выкладывались на сто процентов. Так он улучшал и игроков, и весь клуб".

?Напомним, Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». За итальянский клуб он уже выступал с 2010 по 2012 год.