Эль-Шаарави предотвратил кражу из своего автомобиля
Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави не дал вору украсть вещи из своей машины, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 28-летний итальянец заметил, как мужчина разбивает стекло его автомобиля и пытается вытащить вещи из салона. Футболист догнал преступника и остановил его. Вскоре прибыла полиция , и инцидент был исчерпан.
Эль-Шаарави подписал контракт с «Ромой» 30 января, но до сих пор не сыграл ни одного матча. Его предыдущим клубом был китайский «Шанхай Шеньхуа». Итальянец ранее уже выступал за римский клуб с 2016 по 2019 год. В его активе 139 матчей и 40 голов в составе «Ромы».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю