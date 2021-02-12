Эль-Шаарави предотвратил кражу из своего автомобиля

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави не дал вору украсть вещи из своей машины, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 28-летний итальянец заметил, как мужчина разбивает стекло его автомобиля и пытается вытащить вещи из салона. Футболист догнал преступника и остановил его. Вскоре прибыла полиция , и инцидент был исчерпан.

Эль-Шаарави подписал контракт с «Ромой» 30 января, но до сих пор не сыграл ни одного матча. Его предыдущим клубом был китайский «Шанхай Шеньхуа». Итальянец ранее уже выступал за римский клуб с 2016 по 2019 год. В его активе 139 матчей и 40 голов в составе «Ромы».