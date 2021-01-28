Гайч успешно прошел медосбледование в «Беневенто»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в ближайшее время должен подписать контракт с «Беневенто». Футболист успешно прошел медобследование перед переходом в итальянский клуб, сообщает Sports Center.

?Un Tanque en Italia! Adolfo Gaich pas? hoy en Roma la revisi?n m?dica y estar? desde ma?ana en Benevento, para sumarse a su nuevo club. Se unir? a los entrenamientos en los pr?ximos d?as y podr?a debutar el 7 de febrero, contra la Sampdoria. pic.twitter.com/RHIKyiMJBg — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2021

Он присоединится к тренировкам в ближайшие дни и может дебютировать 7 февраля в матче против «Сампдории».

27 января стало известно, что 21-летний аргентинец прилетел в Италию для завершения перехода в «Беневенто».

26 января спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа подтвердил информацию о том, что Гайч перейдет в итальянский клуб на правах аренды. Срок соглашения — 6 месяцев с возможностью продления еще на один год.

ЦСКА купил Гайча за 8,5 миллиона евро у «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. Форвард провел 18 матчей за красно-синих во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.