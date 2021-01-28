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Гайч успешно прошел медосбледование в «Беневенто»

22:23
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА.
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА.
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в ближайшее время должен подписать контракт с «Беневенто». Футболист успешно прошел медобследование перед переходом в итальянский клуб, сообщает Sports Center.

Он присоединится к тренировкам в ближайшие дни и может дебютировать 7 февраля в матче против «Сампдории».

27 января стало известно, что 21-летний аргентинец прилетел в Италию для завершения перехода в «Беневенто».

26 января спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа подтвердил информацию о том, что Гайч перейдет в итальянский клуб на правах аренды. Срок соглашения — 6 месяцев с возможностью продления еще на один год.

ЦСКА купил Гайча за 8,5 миллиона евро у «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. Форвард провел 18 матчей за красно-синих во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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