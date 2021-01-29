«Наполи» победил «Специю» и сыграет в полуфинале Кубка Италии с «Аталантой» Миранчука
«Наполи» обыграл «Специю» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 4:2. Неаполитанцы уже к перерыву повели 4:0, во втором тайме «Специя» забила два мяча.
В полуфинале «Наполи» встретится с «Аталантой», цвета которой защищает россиянин Алексей Миранчук. Игры состоятся 3 и 10 февраля, в Бергамо и Неаполе соответственно.
В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Ювентус».
Кубок Италии
1/4 финала
«Наполи» — «Специя» — 4:2 (4:0)
Голы: Кулибали, 5 (1:0). Лосано, 20 (2:0). Политано, 30 (3:0). Эльмас, 40 (4:0). Гьяси, 71 (4:1). Акампора, 73 (4:2).
«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Лоботка, 69), Эльмас (Осимен, 69), Демме, Инсинье, Лосано (Мертенс, 46. Ди Лоренцо, 88), Политано (Бакайоко, 88).
«Специя»: Крапикас, Терци, Делль`Орко (Бастони, 46), Исмайли, Виньяли (Рамос, 74), Акампора, Риччи, Эстевес (Агудело, 46), Галабинов (Лео Сена, 46), Гьяси (Фариас, 74), Верде.
Предупреждения: Лосано, 10. Мариу Руй, 61.
Судья: Фурно.
28 января. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/cup/2020-2021/playoff/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю