«Наполи» победил «Специю» и сыграет в полуфинале Кубка Италии с «Аталантой» Миранчука

«Наполи» обыграл «Специю» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 4:2. Неаполитанцы уже к перерыву повели 4:0, во втором тайме «Специя» забила два мяча.

В полуфинале «Наполи» встретится с «Аталантой», цвета которой защищает россиянин Алексей Миранчук. Игры состоятся 3 и 10 февраля, в Бергамо и Неаполе соответственно.

В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Ювентус».

Кубок Италии

1/4 финала

«Наполи» — «Специя» — 4:2 (4:0)

Голы: Кулибали, 5 (1:0). Лосано, 20 (2:0). Политано, 30 (3:0). Эльмас, 40 (4:0). Гьяси, 71 (4:1). Акампора, 73 (4:2).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Лоботка, 69), Эльмас (Осимен, 69), Демме, Инсинье, Лосано (Мертенс, 46. Ди Лоренцо, 88), Политано (Бакайоко, 88).

«Специя»: Крапикас, Терци, Делль`Орко (Бастони, 46), Исмайли, Виньяли (Рамос, 74), Акампора, Риччи, Эстевес (Агудело, 46), Галабинов (Лео Сена, 46), Гьяси (Фариас, 74), Верде.

Предупреждения: Лосано, 10. Мариу Руй, 61.

Судья: Фурно.

28 января. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».