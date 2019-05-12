Гаттузо забыл о ситуации с Бакайоко уже на следующий день

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался по поводу ситуации, произошедшей в матче 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи". Как написали СМИ, на 25-й минуте встречи полузащитник Темуе Бакайоко отказался выходить на замену и оскорбил тренера.

– Я забыл про конфликт с Бакайоко уже на следующий день, – приводит Football Italia слова Гаттузо. – Мне все равно, если игрок сказал мне идти к черту. Важно, чтобы он уважал своих партнеров по команде. Я должен думать, как будет лучше для "Милана". Если футболисты будут ругаться на меня, но это принесет нам пользу, то я справлюсь.

Ранее спортивный директор "Милана" Леонардо заявил, что клуб не собирается публиковать информацию по ситуации с Бакайоко.

Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену в матче с "Болоньей" //

Дженнаро Гаттузо: "Любой может оскорбить меня, но потом мы встретимся с глазу на глаз" //

Леонардо – о ситуации с Бакайоко: "Не будем выносить сор из избы"