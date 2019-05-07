Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после победы над "Болоньей" поделился мнением о конфликте с полузащитником Темуе Бакайоко. В середине первого тайма француз долго готовился к выходу на замену, из-за чего тренер изменил свое решение, чем игрок остался недоволен и оскорбил наставника.

– То, что произошло и происходит в раздевалке, – это наше дело, – цитирует Football Italia Гаттузо. – Я попросил Бакайоко подготовиться, но спустя некоторое время он даже не надел щитки, поэтому выпустил другого игрока. Мы представляем престижный клуб, поэтому я должен быть честным. Посмотрим, что будет дальше, все дело в уважении.

Игроки могут сказать мне все что угодно, но главное, что им не хватает уважения к своим товарищам по команде и атмосфере в раздевалке. У нас сейчас другие приоритеты. Увидимся в конце сезона. Любой может оскорбить меня на бровке, но мы встретимся с глазу на глаз в одной комнате, где я смогу говорить на моем языке, чего нельзя делать перед камерами. Поэтому мы должны сосредоточиться на победе, а не тратить время на другие вопросы.

Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену в матче с "Болоньей"