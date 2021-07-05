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Гаттузо назвал причины, по которым он решил покинуть пост главного тренера «Фиорентины»

09:44
Дженнаро Гаттузо. Фото AFP
Дженнаро Гаттузо. Фото AFP
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Дженнаро Гаттузо объяснил причины, по которым он решил покинуть пост главного тренера «Фиорентины» всего после 21 дня с момента своего назначения на пост.

Специалист отметил, что у него с клубом возникли разногласия касательно трансферной политики, а именно рассмотрение игроков, агентом которых является Жорже Мендеш.

«Я был тренером восемь лет, и мои команды не наняли ни одного игрока Жорже Мендеша. И я их никогда не навязывал. Мендеш — хороший друг, он дает мне советы по поводу моей карьеры, у него большой опыт. Рынок идет в ногу со временем, я тренер и уважаю иерархию, — приводит слова Гаттузо La Repubblica.

Новым главным тренером флорентийского клуба стал Винченцо Итальяно.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/italy/news/fiorentina-obyavila-ob-uhode-gattuzo-s-posta-glavnogo-trenera-1801505/

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Иван Шитик все материалы автора

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