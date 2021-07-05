Гаттузо назвал причины, по которым он решил покинуть пост главного тренера «Фиорентины»

Дженнаро Гаттузо объяснил причины, по которым он решил покинуть пост главного тренера «Фиорентины» всего после 21 дня с момента своего назначения на пост.

Специалист отметил, что у него с клубом возникли разногласия касательно трансферной политики, а именно рассмотрение игроков, агентом которых является Жорже Мендеш.

«Я был тренером восемь лет, и мои команды не наняли ни одного игрока Жорже Мендеша. И я их никогда не навязывал. Мендеш — хороший друг, он дает мне советы по поводу моей карьеры, у него большой опыт. Рынок идет в ногу со временем, я тренер и уважаю иерархию, — приводит слова Гаттузо La Repubblica.

Новым главным тренером флорентийского клуба стал Винченцо Итальяно.