Моуриньо постарается уговорить Марсело перейти в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в команде защитника «Реала» Марсело. Португальский специалист постарается уговорить 33-летнего бразильца перейти в римский клуб, сообщает AS.

При этом в Мадриде не хотят отпускать опытного игрока и готовы сделать его капитаном команды.

Жозе Моуриньо уже работал с Марсело в период своей карьеры в мадридском «Реале», который португальский специалист возглавлял с 2010 по 2013 год.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Марсело составляет 7,5 миллиона евро. Текущее соглашение бразильца с «Реалом» рассчитано до конца следующего сезона.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время он выиграл 22 трофея с клубом.