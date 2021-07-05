Ибрагимович опубликовал фотографию с Роналдо: «Просто представьте себе»
Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович в своем Instagram опубликовал фотографию с легендарным бразильским игроком Роналдо.
39-летний футболист выложил снимок, на котором он сидит в обнимку с Роналдо.
«Просто представьте себе», — подписал фотографию швед.
44-летний Роналдо завершил карьеру футболиста в 2011 году. 39-летний Ибрагимович в прошлом сезоне провел 27 матчей за «Милан», на его счету 17 голов и три результативных передачи.
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05.07.2021
Смерть сусликам
Да какая разница, первые же буквы они знали, значит уже неплохо:hugging::hugging::hugging:
05.07.2021
Лёгкий ветер
Поправьтесь, пожалуйста - Ибра "коптит" за Швецию, а не Швейцарию.
05.07.2021