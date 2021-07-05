Ибрагимович опубликовал фотографию с Роналдо: «Просто представьте себе»

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович в своем Instagram опубликовал фотографию с легендарным бразильским игроком Роналдо.

39-летний футболист выложил снимок, на котором он сидит в обнимку с Роналдо.

«Просто представьте себе», — подписал фотографию швед.

44-летний Роналдо завершил карьеру футболиста в 2011 году. 39-летний Ибрагимович в прошлом сезоне провел 27 матчей за «Милан», на его счету 17 голов и три результативных передачи.