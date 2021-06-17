«Фиорентина» объявила об уходе Гаттузо с поста главного тренера
11:06
«Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, на своем сайте объявила об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.
Ранее сообщалось, что у Гаттузо и руководства клуба возникли разногласия по поводу трансферной политики.
43-летний специалист сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в конце марта. Гаттузо возглавил «Фиорентину 25 мая и должен был приступить к своим обязанностям с 1 июля.
«Фиорентина» в завершившемся чемпионате Италии заняла 13-е место. В составе команды из Флоренции с января выступает Кокорин. Он провел четыре матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.
Nota ACF Fiorentina: Gattuso#ACFFiorentina #Fiorentina #ForzaViola— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 17, 2021
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю