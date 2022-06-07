«Милан» активно работает над трансфером полузащитника «Лилля» Саншеша

«Милан» намерен оформить трансфер полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, сообщает L'Equipe. В данный момент клубы ведут переговоры, которые продвигаются в весьма медленном темпе.

Саншеш является приоритетной задачей «Милана» в это трансферное окно на усиление линии полузащиты. Экс-игрок мюнхенской «Баварии» может обойтись команде Стефано Пиоли в районе 35 миллионов евро.

Контракт 24-летнего португальца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В завершившемся сезоне Саншеш провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.