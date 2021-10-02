Гасперини прокомментировал ситуацию, в которой оказался Алексей Миранчук в «Аталанте»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини перед матчем 7-го тура чемпионата Италии с «Миланом» прокомментировал ситуацию, в которой оказался полузащитник Алексей Миранчук.
«Миранчук ? У меня нет возможности выпускать на поле 25 игроков. Время еще будет, чтобы освободить место в составе для других игроков. Он — порядочный парень, все сводится к выбору тренера», — цитирует Гасперини Corriere dello Sport.
Отметим, что россиянин не выходил на поле в последних трех матчах команды из Бергамо.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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