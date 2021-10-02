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«Ювентус» с минимальным счетом одолел «Торино»

20:54
2 октября. «Торино» — «Ювентус» — 0:1. Фото ФК «Торино».
2 октября. «Торино» — «Ювентус» — 0:1. Фото ФК «Торино».
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«Ювентус» одолел «Торино» в матче 7-го тура чемпионата Италии. «Юве» в гостях выиграл с минимальным счетом — 1:0.

Победный мяч в конце второго тайма забил полузащитник Мануэль Локателли.

«Ювентус» одержал третью победу подряд. Команда набрал 11 очков и поднялась на восьмое место в турнирное таблице.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Торино» — «Ювентус» — 0:1 (0:0)

Гол: Локателли, 86.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Эйна (Ансальди, 65), Бремер, Синго, Зима, Мандрагора, Лукич (Линетти, 66), Побега, Санабрия (Базелли, 77), Брекало (Ринкон, 84).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Локателли, Маккенни, Бернардески (Кулушевски, 80), Кин (Куадрадо, 46), Кьеза (Кайю Жорже, 89).

Предупреждения: Санабрия, 56. Лукич, 62. Мандрагора, 65. Кьеллини, 82.

Судья: Валери (Италия).

2 октября. Турин. Стадион Олимпийский.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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