«Ювентус» с минимальным счетом одолел «Торино»
«Ювентус» одолел «Торино» в матче 7-го тура чемпионата Италии. «Юве» в гостях выиграл с минимальным счетом — 1:0.
Победный мяч в конце второго тайма забил полузащитник Мануэль Локателли.
«Ювентус» одержал третью победу подряд. Команда набрал 11 очков и поднялась на восьмое место в турнирное таблице.
Чемпионат Италии. Серия А
7-й тур
«Торино» — «Ювентус» — 0:1 (0:0)
Гол: Локателли, 86.
«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Эйна (Ансальди, 65), Бремер, Синго, Зима, Мандрагора, Лукич (Линетти, 66), Побега, Санабрия (Базелли, 77), Брекало (Ринкон, 84).
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Локателли, Маккенни, Бернардески (Кулушевски, 80), Кин (Куадрадо, 46), Кьеза (Кайю Жорже, 89).
Предупреждения: Санабрия, 56. Лукич, 62. Мандрагора, 65. Кьеллини, 82.
Судья: Валери (Италия).
2 октября. Турин. Стадион Олимпийский.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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