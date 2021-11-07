«Рома» может подписать Начо Фернандеса
«Рома» интересуется защитником «Реала» Начо Фернандесом, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «Королевский клуб» готов продать 31-летнего испанца и отпустит его в случае, если тот сам захочет покинуть клуб.
В сезоне-2021/22 Начо Фернандес провел 11 матчей за «Реал», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/roma-via-libera-per-nacho-13367
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