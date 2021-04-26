Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Гасперини оценил шансы «Аталанты» закрепиться на втором месте турнирной таблицы серии А

09:04
Теги:

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о шансах команды закрепиться на втором месте турнирной таблицы серии А.

«Не знаю, сколько очков потребуется чтобы сохранить позиции. Наша судьба в наших руках. Будет тяжело, но мы сами себе поставили эту цель. Будем работать», – приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В текущем сезоне «Аталанта» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 68 очками в 33 матчах. Идущий на третьем месте «Ювентус» отстает на два очка. Первое место занимает «Интер» с 79 очками.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/169733/gasperini-all-over-super-league

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Видео: пьяные медсестры избили пожилую пациентку в Москве
Актер Пашутин о наказании для избивших хоккеиста: Много могут получить
Эксперты указали на отличия звонка робота Сбербанка от звонка мошенников

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд