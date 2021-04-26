Гасперини оценил шансы «Аталанты» закрепиться на втором месте турнирной таблицы серии А

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о шансах команды закрепиться на втором месте турнирной таблицы серии А.

«Не знаю, сколько очков потребуется чтобы сохранить позиции. Наша судьба в наших руках. Будет тяжело, но мы сами себе поставили эту цель. Будем работать», – приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В текущем сезоне «Аталанта» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 68 очками в 33 матчах. Идущий на третьем месте «Ювентус» отстает на два очка. Первое место занимает «Интер» с 79 очками.