Гасперини оценил шансы «Аталанты» закрепиться на втором месте турнирной таблицы серии А
09:04
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о шансах команды закрепиться на втором месте турнирной таблицы серии А.
«Не знаю, сколько очков потребуется чтобы сохранить позиции. Наша судьба в наших руках. Будет тяжело, но мы сами себе поставили эту цель. Будем работать», – приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В текущем сезоне «Аталанта» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 68 очками в 33 матчах. Идущий на третьем месте «Ювентус» отстает на два очка. Первое место занимает «Интер» с 79 очками.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/169733/gasperini-all-over-super-league
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