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Меньян договорился с «Миланом» о контракте

09:00
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Вратарь «Лилля» Майк Меньян договорился с «Миланом» о заключении контракта, сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, футболист должен подписать с «Миланом» соглашение до 2026 года. По контракту голкипер будет зарабатывать 2 миллиона евро плюс бонусы.

«Милан» подпишет игрока, только если клуб покинет Джанлуиджи Дуннарумма. В этом сезоне чемпионата Франции Меньян провел 34 матча, пропустив в них 22 гола.

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