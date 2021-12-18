Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ромы» (1:4) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Возможно, «Рома» все равно выиграла бы игру, но если бы счет был 2:2 за 20 минут до конца, то это была бы совершенно другая игра.

Я жду разъяснений, потому что мне сказали, что этот гол отменили из-за Паломино, но он не касался мяча. Как видео можно интерпретировать иначе? Такие моменты нужно объяснять, иначе они подрывают доверие к футболу. Мы меняем правила каждую неделю, судьи приходят и объясняют их. Они должны объяснять их не мне, а всем», — приводит слова Гасперини Football Italia.