Гасперини — об отмененном голе в ворота «Ромы»: «Такие моменты нужно объяснять, иначе они подрывают доверие»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ромы» (1:4) в матче 18-го тура чемпионата Италии.
«Возможно, «Рома» все равно выиграла бы игру, но если бы счет был 2:2 за 20 минут до конца, то это была бы совершенно другая игра.
Я жду разъяснений, потому что мне сказали, что этот гол отменили из-за Паломино, но он не касался мяча. Как видео можно интерпретировать иначе? Такие моменты нужно объяснять, иначе они подрывают доверие к футболу. Мы меняем правила каждую неделю, судьи приходят и объясняют их. Они должны объяснять их не мне, а всем», — приводит слова Гасперини Football Italia.
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