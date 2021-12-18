Нападающего «Наполи» Адама Унаса ограбили перед матчем с «Миланом»

Нападающий «Наполи» Адам Унас был ограблен двумя незнакомцами за порогом своего дома за час до выезда на матч 18-го тура чемпионата Италии против «Милана», информирует Football Italia.

25-летний алжирец после утренней тренировки поехал домой в элитный жилой район Позиллипо, чтобы собраться на выездной матч. Двое неизвестных поджидали его там на скутере. Затем они сопроводили его в гараж и заставили отдать деньги и украшения, включая золотую цепь стоимость 5 тысяч евро.

Несмотря на происшествие, Унас находится в составе команды на предстоящую встречу.

Матч «Милан» — «Наполи» пройдет завтра, 19 декабря, и начнется в 22.45 по московскому времени.