Гасперини о Миранчуке: «Он не ведущий игрок «Аталанты», но он может им стать»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре российского полузащитника команды Алексея Миранчука.
«Для меня Миранчук — не загадка, все зависит от ожиданий. Он не ведущий игрок «Аталанты», но может им стать. Он может внести свой вклад, мы работаем в этом направлении, чтобы заставить его прогрессировать», — приводит Tuttomercatoweb слова Гасперини.
В сезоне-2021/22 Миранчук принял участие в 4 матчах «Аталанты», лишь 1 раз появившись в стартовом составе. На счету 25-летнего россиянина 1 результативная передача в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:2).
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