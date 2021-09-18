Юрич прокомментировал победу «Торино» в матче с «Сассуоло»
Главный тренер «Торино» Иван Юрич подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (1:0).
«Мне понравилось наше выступление, мы очень мало позволили «Сассуоло» и полностью заслужили победу. Мы могли бы быть более решительными перед воротами и в следующий раз должны попытаться выйти из тупика раньше. Ребята хорошо работают, так что в команде хорошая атмосфера», — приводит слова Юрича DAZN.
После этого матча «Торино» с 6 очками занимает 9-е место в серии А, «Сассуоло» с 4 очками — на 11-й строчке.
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