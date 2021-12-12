Гасперини — о Миранчуке: «Его проблема в том, что он играет на той же позиции, что и Малиновский с Иличичем»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре российский полузащитника Алексея Миранчука в матче с «Вероной» (2:1).
«Я не перестаю повторять, что у нас все хороши, — приводит слова тренера Tuttomercatoweb. — Сегодня отлично сыграл Миранчук. Проблема в том, что он любит играть на той же позиции, что и Малиновский с Иличичем. Это наша ошибка при комплектации состава. Но у нас сплоченная группа, и сегодня мы одержали большую победу».
Миранчук в воскресенье, 12 декабря, появился в стартовом составе команды впервые с 18 сентября и помог добыть три очка, забив первый гол в сезоне-2021/22 чемпионата Италии.
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