«У Саши карьера не закончена». Тренер «Динамо» Воронин о Кокорине в «Фиорентине»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин оценил перспективы нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

— Что делать с чемпионатом?

— Поднимать уровень футбола.

— Как вы видите карьеру Кокорина? Что ему делать?

— Я не знаю, он сам должен решить, что ему делать. Самое главное, чтобы не было травм. Он уехал поздно. Хорошо, что уехал, но ему надо раньше было уезжать. Если бы он уехал раньше, думаю, он заявил бы о себе намного ярче.

— А сейчас что происходит?

— У него была серьезная травма. Я не знаю все ситуации. Я знаю Сашу много лет и всегда за него переживал. И за Федю Смолова тоже. Хотелось бы, чтобы они вдвоем в первую очередь вам всем доказали, что они хорошие футболисты. Был период, когда они это сделали. У Саши карьера не закончена. Лет 5 он еще может хорошо играть на нормальном уровне. Только надо найти себя.

— До того как «Спартак» его подписал, «Динамо» тоже предлагало ему контракт. Сейчас бы он пригодился?

— Не знаю. Не хочу обсуждать. Возьмет ли его «Динамо», если он разорвет контракт с «Фиорентиной»? Я не отвечаю за это. Если бы я за это отвечал, я бы сам еще играл (смеется). Есть спортивный директор, руководство, задачи клуба. Я не принимаю эти решения, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.