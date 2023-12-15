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Гасперини назвал Миранчука одним из самых неэгоистичных игроков «Аталанты»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру Алексея Миранчука в последних матчах бергамасков.

«Из всех наших атакующих игроков Миранчук и Муриэль менее эгоистичны. Это качественные игроки, которые постоянно ищут друг друга на поле.

Конечно, на них также оказывает влияние их физическое состояние. Всякий раз, когда они в хорошей форме, в том числе с точки зрения морального духа, они могут играть важную роль в командной игре», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

9 декабря в матче с «Миланом» (3:2) в серии А Миранчук сыграл 9 минут и отличился результативной передачей в победном голе. 14 декабря российский полузащитник провел 88 минут в матче Лиги Европы против «Ракува» (4:0) и также отдал голевую передачу. В обоих случаях после пасов Миранчука забивал форвард Луис Муриэль.

Миранчук вошел в символическую сборную 15-го тура серии А по версии FantaCalcio

Алексей Миранчук
Луис Муриэль
Футбол
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
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 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
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