Гасперини назвал Миранчука одним из самых неэгоистичных игроков «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру Алексея Миранчука в последних матчах бергамасков.

«Из всех наших атакующих игроков Миранчук и Муриэль менее эгоистичны. Это качественные игроки, которые постоянно ищут друг друга на поле.

Конечно, на них также оказывает влияние их физическое состояние. Всякий раз, когда они в хорошей форме, в том числе с точки зрения морального духа, они могут играть важную роль в командной игре», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

9 декабря в матче с «Миланом» (3:2) в серии А Миранчук сыграл 9 минут и отличился результативной передачей в победном голе. 14 декабря российский полузащитник провел 88 минут в матче Лиги Европы против «Ракува» (4:0) и также отдал голевую передачу. В обоих случаях после пасов Миранчука забивал форвард Луис Муриэль.

Миранчук вошел в символическую сборную 15-го тура серии А по версии FantaCalcio