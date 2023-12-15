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Божович: «Миранчуку лучше остаться в Европе»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Алексей уже 3-4 года выступает в Европе. У него точно будет шанс закрепиться в одном из европейских клубов. Ему лучше оставаться там. Алексей мог бы заиграть в чемпионатах Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов — вариантов много», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 10 матчей за «Аталанту» во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами. Его контракт с итальянской командой рассчитан до июня 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bozhovich-miranchuku-luchshe-ostatsya-v-evrope-on-mog-by-zaigrat-v-italii-ispanii-belgii-niderlandakh-315440/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Миодраг Божович
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Гасперини назвал Миранчука одним из самых неэгоистичных игроков «Аталанты»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
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 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
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 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
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 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
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 Верона 15 2 5 8 13-22 11
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