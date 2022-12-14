Марек Гамшик: «Не ожидал от Кварацхелии такого прорыва»

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик оценил выступление хавбека неаполитанской команды Хвичи Кварацхелии.

«Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс ушли в один момент, я был поражен этим. С одной стороны, это огромная потеря для клуба, с другой стороны, пришли новые отличные игроки — Ким Мин Джэ, Хвича Хварацхелия и Виктор Осимхен. От Хвичи я не ожидал такого прорыва. Наверное, он удивил всех: он невероятный дриблер», — приводит слова Гамшика Pazzi di Fanta.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.