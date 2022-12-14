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14 декабря, 21:40

Погба рискует пропустить возобновление сезона в серии А

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может не успеть восстановиться к старту второй половины сезона серии А, сообщает Goal.

По данным источника, футболист восстанавливается после операции на колене. 29-летний француз еще не приступил к этапу своей программы реабилитации.

На данный момент футболист занимается в тренажерном зале и бассейне. Операция была сделана еще в сентябре.

Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом бесплатно. Его контракт с туринцами рассчитан до 2026 года.

Поль Погба
ФК Ювентус
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