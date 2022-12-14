Погба рискует пропустить возобновление сезона в серии А
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может не успеть восстановиться к старту второй половины сезона серии А, сообщает Goal.
По данным источника, футболист восстанавливается после операции на колене. 29-летний француз еще не приступил к этапу своей программы реабилитации.
На данный момент футболист занимается в тренажерном зале и бассейне. Операция была сделана еще в сентябре.
Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом бесплатно. Его контракт с туринцами рассчитан до 2026 года.
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|
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|15
|10
|3
|2
|29-15
|33
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
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|15
|9
|3
|3
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|30
|
5
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|15
|10
|0
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|
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|
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|
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|24
|
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|
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|
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|15
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|5
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|19-24
|17
|
13
|Эмполи
|15
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|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|15
|1
|2
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|12-29
|5
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38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|7
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
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Ювентус
|13
|1
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