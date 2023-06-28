Гальярдини может продолжить карьеру в «Монце» или «Дженоа»

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини может перейти в «Монцу» или «Дженоа», сообщает журналист Николо Скира.

29-летний итальянец станет свободным агентом этим летом, оба вышеупомянутых клуба рассматривают возможность подписания контракта с футболистом.

В сезоне-2022/23 Гальярдини провел 29 матчей за «Интер» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.