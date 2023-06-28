Форвард «Лацио» Ромеро близок к переходу в «Милан»

Нападающий «Лацио» Лука Ромеро близок к переходу в «Милан», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сегодня агент 18-летнего аргентинца проведет встречу с представителями «россонери», чтобы завершить переговоры о переходе футболиста в команду на правах свободного агента.

«Милан» планирует заключить долгосрочный контракт с игроком.

В сезоне-2022/23 Ромеро забил 1 гол в 12 матчах за «Лацио». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 3 миллиона евро.