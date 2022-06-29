«Галатасарай» близок к тому, чтобы перехватить форварда «Кальяри» Педро у «Салернитаны»
«Галатасарай» ведет переговоры по трансферу нападающего «Кальяри» Жоау Педро, сообщает Football Italia.
По данным источника, турецкий клуб близок к тому, чтобы перехватить 30-летнего бразильца у «Салернитаны». «Галатасарай» предлагает за футболиста 7 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Жоау Педро забил 13 голов и сделал 4 результативных передачи в 39 матчах за «Кальяри». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 12 миллионов евро.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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Милан – Удинезе
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
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