«Галатасарай» близок к тому, чтобы перехватить форварда «Кальяри» Педро у «Салернитаны»

«Галатасарай» ведет переговоры по трансферу нападающего «Кальяри» Жоау Педро, сообщает Football Italia.

По данным источника, турецкий клуб близок к тому, чтобы перехватить 30-летнего бразильца у «Салернитаны». «Галатасарай» предлагает за футболиста 7 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Жоау Педро забил 13 голов и сделал 4 результативных передачи в 39 матчах за «Кальяри». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 12 миллионов евро.