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«Интер» может продать Джеко в «Валенсию» этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Интер» может продать нападающего Эдина Джеко этим летом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 36-летним боснийцем интересуется новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо, однако испанский клуб может не потянуть финансовые запросы футболиста.

В сезоне-2021/22 Джеко забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/inter-dzeko-in-vendita-ma-metterlo-alla-porta-non-e-facile-piace-14686
Эдин Джеко
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