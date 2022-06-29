«Интер» может продать Джеко в «Валенсию» этим летом

«Интер» может продать нападающего Эдина Джеко этим летом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 36-летним боснийцем интересуется новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо, однако испанский клуб может не потянуть финансовые запросы футболиста.

В сезоне-2021/22 Джеко забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 4 миллиона евро.