Журова об отказе «Аталанты» платить за Миранчука: «Надо их обхитрить»
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на информацию о том, что «Аталанта» остановила транши «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.
«Я думаю, что это возможность манипулировать этой ситуацией и не платить деньги, сославшись на банк. Надо их тогда обхитрить, открыть счет в другом банке на территории России, который их устроит, если есть таков, конечно. Если нет, то тогда это просто придирки», — сказала Журова «СЭ»
Итальянцы должны российскому клубу около 5 миллионов евро. «Локомотив» уже обратился в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации. Если урегулировать не получится, то клуб планирует обратиться в CAS. Российский клуб открыл счет в другом банке, где операции точно проходят безопасно. Но «Аталанта» все равно не спешит с выплатами.
Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» осенью 2020-го.
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18
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19
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