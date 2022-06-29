Журова об отказе «Аталанты» платить за Миранчука: «Надо их обхитрить»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на информацию о том, что «Аталанта» остановила транши «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

«Я думаю, что это возможность манипулировать этой ситуацией и не платить деньги, сославшись на банк. Надо их тогда обхитрить, открыть счет в другом банке на территории России, который их устроит, если есть таков, конечно. Если нет, то тогда это просто придирки», — сказала Журова «СЭ»

Итальянцы должны российскому клубу около 5 миллионов евро. «Локомотив» уже обратился в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации. Если урегулировать не получится, то клуб планирует обратиться в CAS. Российский клуб открыл счет в другом банке, где операции точно проходят безопасно. Но «Аталанта» все равно не спешит с выплатами.