Гурцкая высказался о будущем Миранчука в Италии
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Российских футболистов не будут ждать в Европе в ближайшее время, потому что они русские. Для европейских клубов это будет минусовая история в плане репутации. Что касаемся Миранчука, то в Италии хорошо относятся к русским. Внутри этой страны он себе команду найти может. В отличие от Чехии, Швейцарии и других стран, в Италии с отношением к русским все нормально», — сказал Гурцкая YouTube-каналу «Вышли!».
Алексей Миранчук с 30 августа 2020 года выступает за итальянский клуб «Аталанта». За это время он провел 40 матчей, в которых хабил 6 голов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|29
|19
|6
|4
|55-29
|63
|
2
|Наполи
|29
|18
|6
|5
|51-21
|60
|
3
|Интер
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|
4
|Ювентус
|29
|16
|8
|5
|45-26
|56
|
5
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|
6
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|
7
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|
8
|Фиорентина
|28
|14
|4
|10
|47-37
|46
|
9
|Верона
|29
|11
|8
|10
|54-46
|41
|
10
|Сассуоло
|29
|10
|10
|9
|51-48
|40
|
11
|Торино
|27
|9
|7
|11
|33-28
|34
|
12
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|
13
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|
15
|Специя
|29
|8
|5
|16
|30-50
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|
18
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|
19
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|
20
|Салернитана
|28
|3
|7
|18
|22-66
|15
|12.03
|17:00
|
Салернитана – Сассуоло
|2 : 2
|12.03
|17:00
|
Специя – Кальяри
|2 : 0
|12.03
|20:00
|
Сампдория – Ювентус
|1 : 3
|12.03
|22:45
|
Милан – Эмполи
|1 : 0
|13.03
|14:30
|
Фиорентина – Болонья
|1 : 0
|13.03
|17:00
|
Верона – Наполи
|1 : 2
|13.03
|20:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|13.03
|20:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|13.03
|22:45
|
Торино – Интер
|- : -
|14.03
|22:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|23
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|23
|1
|5