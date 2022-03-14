Гурцкая высказался о будущем Миранчука в Италии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Российских футболистов не будут ждать в Европе в ближайшее время, потому что они русские. Для европейских клубов это будет минусовая история в плане репутации. Что касаемся Миранчука, то в Италии хорошо относятся к русским. Внутри этой страны он себе команду найти может. В отличие от Чехии, Швейцарии и других стран, в Италии с отношением к русским все нормально», — сказал Гурцкая YouTube-каналу «Вышли!».

Алексей Миранчук с 30 августа 2020 года выступает за итальянский клуб «Аталанта». За это время он провел 40 матчей, в которых хабил 6 голов.