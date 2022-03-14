Дармиан остался недоволен игрой «Интера» в матче с «Торино»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал матч против «Торино» (1:1) в 29-м туре серии А.

«В первом тайме они играли лучше нас. Мы мучались и плохо играли вторым темпом, игра была нечеткая. Во втором тайме мы создали много шансов и в конце матча использовали один из них», — цитирует Дармиан DAZN.

Единственный гол в составе «Интера» забил Алексис Санчес. После этого матча миланцы с 59 очками занимают третье место в турнирной таблице, «Торино» с 35 очками — на 11-й строчке.