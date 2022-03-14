«Фиорентина» заплатит «Арсеналу» за Торрейру 15 миллионов евро

«Фиорентина» намерена выкупить у «Арсенала» права на полузащитника Лукаса Торейру. Футболист выступает в этом сезоне за итальянский клуб на правах аренда, по договору сумма выкупа трансфера составит 15 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб готов отпустить 25-летнего уругвайца в другую команду.

Ранее сообщалось, что сам игрок получит во Флоренции контракт до 2026 года. Зарплата уругвайца составит 3 миллиона евро за сезон.

В этом сезоне Торрейра провел 24 матча в серии А. На его счету 3 гола и 1 результативная передача.