Семин: «У Миранчука есть игровое время, значит, решение уйти в аренду было правильным»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в составе «Торино».

«Мой совет чаще бить помог Леше! — цитирует Sport24 Семина. — Хорошо сыграл вчерашнюю игру, коронным ударом забил гол со штрафной. Сейчас самое главное для Леши, что он выходит играть постоянно. А раз есть игровая практика, то обязательно будет и прогресс. Уже два забитых гола в итальянском чемпионате с зимы. Видно, что он получает удовольствие. У него есть игровое время, значит, решение уйти в аренду было правильным».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты» до конца сезона-2022/23. 27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.