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Сегодня, 08:29

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не хочет продолжать карьеру в АПЛ

Пауло Дибала не заинтересован в переходе в «Арсенал»
Виктория Кравченко
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не заинтересован в продолжении карьеры в «Арсенале» или «Ньюкасле», сообщает FC Internews.

По данным источника, футболист хочет остаться в чемпионате Италии после того, как летом покинет «Ювентус». Интерес к Дибале проявляли клубы АПЛ, но аргентинец рассмотрит другие варианты продолжения карьеры. Одним из главных претендентов является «Интер».

В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Юве» истекает этим летом.

Пауло Дибала
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Ювентус
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2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
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 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
14
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 0 : 0
9.04 19:00
Интер – Верона
 2 : 0
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 1 : 2
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 1 : 4
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
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10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 2 : 3
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 2 : 1
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 2 : 1
10.04 21:45
Торино – Милан
 0 : 0
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Верона

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Сассуоло

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Николо Барелла

Интер

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Сампдория

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И К Ж
Николо Дзаньоло

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