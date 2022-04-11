Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не хочет продолжать карьеру в АПЛ

Пауло Дибала не заинтересован в переходе в «Арсенал»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не заинтересован в продолжении карьеры в «Арсенале» или «Ньюкасле», сообщает FC Internews.

По данным источника, футболист хочет остаться в чемпионате Италии после того, как летом покинет «Ювентус». Интерес к Дибале проявляли клубы АПЛ, но аргентинец рассмотрит другие варианты продолжения карьеры. Одним из главных претендентов является «Интер».