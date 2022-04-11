Хамед Траоре: «Доволен двумя голами в ворота «Аталанты»

Полузащитник «Сассуоло» Хамед Траоре прокомментировал победный команды над «Аталантой» (2:1) в 32-м туре серии А. В этой встрече футболист отметился дублем.

«Рад забитым голам и болельщиками, дающими нам мотивацию. «Сассуоло» никогда не выигрывал у «Аталанты», я доволен дублем. Я всегда говорил, что с «Сассуоло» все в порядке», — передает слова Траоре DAZN.

«Аталанта» потерпела второе поражение подряд и занимает 8-е место в турнирной таблице (51 очко). «Сассуоло» идет следом на 9-м месте (46 очков).