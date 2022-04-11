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«Ювентус» нашел замену Пауло Дибале в «Реале»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Марко Асенсио рассматривается «Ювентусом» в качестве возможной замены Пауло Дибалы, сообщает Fichajes.

Аргентинец покинет туринский клуб летом 2022 года в поисках новой команды.

По данным источника, Асенсио является главным претендентом на место Дибалы в составе «Ювентуса».

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за «Реал» 35 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с мадридским клубом истекает в 2023 году.

Источник: https://www.fichajes.net/noticias/tres-nombres-maneja-juve-sustituir-dybala-20220410.html
Марко Асенсио
Пауло Дибала
Футбол
ФК Реал
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2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
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 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
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12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
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 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
14
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
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 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
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9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
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Венеция – Удинезе
 1 : 2
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Наполи – Фиорентина
 2 : 3
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 2 : 1
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 2 : 1
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Торино – Милан
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Интер

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Сампдория

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