«Ювентус» нашел замену Пауло Дибале в «Реале»

Нападающий «Реала» Марко Асенсио рассматривается «Ювентусом» в качестве возможной замены Пауло Дибалы, сообщает Fichajes.

Аргентинец покинет туринский клуб летом 2022 года в поисках новой команды.

По данным источника, Асенсио является главным претендентом на место Дибалы в составе «Ювентуса».

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за «Реал» 35 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с мадридским клубом истекает в 2023 году.