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Сегодня, 09:38

Индзаги рассказал о состоянии Мартинеса

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о травме нападающего команды Лаутаро Мартинеса, которую тот получил в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей» (1:2).

«Медицинский штаб спокоен, но Лаутаро в любом случае предстоит углублённое обследование. Через два с половиной дня у нас очередной матч», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Интер» проиграл «Болонье» и закончил выступление в текущем розыгрыше Кубка Италии. В серии А миланцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 41 очко после 16 туров.

Лаутаро Мартинес
Симоне Индзаги
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Индзаги отреагировал на вылет «Интера» от «Болоньи» в 1/8 финала Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 16 1 5 10 12-34 8
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 20:30
Эмполи – Лацио
 - : -
22.12 20:30
Сассуоло – Дженоа
 - : -
22.12 22:45
Монца – Фиорентина
 - : -
22.12 22:45
Салернитана – Милан
 - : -
23.12 14:30
Фрозиноне – Ювентус
 - : -
23.12 17:00
Болонья – Аталанта
 - : -
23.12 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
23.12 20:00
Интер – Лечче
 - : -
23.12 20:00
Верона – Кальяри
 - : -
23.12 22:45
Рома – Наполи
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 14 1 3
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