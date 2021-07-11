Форвард сборной Мексики и «Наполи» Лосано выписан из больницы
21:41
Форвард «Наполи» Ирвинг Лосано выписан из больницы после травмы головы, полученной в столкновении с голкипером сборной Тринидада и Тобаго на Золотом кубке КОНКАКАФ, сообщает Corriere dello Sport.
Мексиканца заменили сразу после инцидента. Телекамеры зафиксировали у пострадавшего рассечение над глазом.
Было подозрение на повреждение легких и шейных позвонков. К счастью, опасения не подтвердились. Проведя ночь в больнице, Лосано разрешили отправить в расположение сборной Мексики, где будет находиться под присмотром врачей команды.
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