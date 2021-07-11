Форвард сборной Мексики и «Наполи» Лосано выписан из больницы

Форвард «Наполи» Ирвинг Лосано выписан из больницы после травмы головы, полученной в столкновении с голкипером сборной Тринидада и Тобаго на Золотом кубке КОНКАКАФ, сообщает Corriere dello Sport.

Мексиканца заменили сразу после инцидента. Телекамеры зафиксировали у пострадавшего рассечение над глазом.

Chilling blow suffered by Hirving Lozano. Pray that he is fine. #FuerzaChucky pic.twitter.com/4oSwOdPSqI — Joshie (@Joshiee48) July 11, 2021

Было подозрение на повреждение легких и шейных позвонков. К счастью, опасения не подтвердились. Проведя ночь в больнице, Лосано разрешили отправить в расположение сборной Мексики, где будет находиться под присмотром врачей команды.