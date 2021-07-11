Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Форвард сборной Мексики и «Наполи» Лосано выписан из больницы

21:41
Теги:

Форвард «Наполи» Ирвинг Лосано выписан из больницы после травмы головы, полученной в столкновении с голкипером сборной Тринидада и Тобаго на Золотом кубке КОНКАКАФ, сообщает Corriere dello Sport.

Мексиканца заменили сразу после инцидента. Телекамеры зафиксировали у пострадавшего рассечение над глазом.

Было подозрение на повреждение легких и шейных позвонков. К счастью, опасения не подтвердились. Проведя ночь в больнице, Лосано разрешили отправить в расположение сборной Мексики, где будет находиться под присмотром врачей команды.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия — Англия, финал Евро-2020: смотреть онлайн трансляцию матча
Петр Мамонов вышел из комы
Почему мать зверски зарезала пятилетнюю дочь в Краснодаре
В Кирове мужчина нокаутировал женщину на глазах ее ребенка (18+)
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд