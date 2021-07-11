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Джовинко провел предварительные переговоры с «Венецией»

22:18
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Форвард «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко может вернуться в Италию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

На 34-летнего итальянца претендует «Венеция», которая в новом сезоне будет играть в серии А. Стороны уже провели предварительные переговоры.

Контракт Джовинко с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 31 декабря 2021 года. Всего на его счету 83 матча за «Аль-Хиляль», в которых он забил 16 голов и сделал 19 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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