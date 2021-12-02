Форвард «Ромы» Эль-Шаарави выбыл до конца года

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави из-за травмы выбыл до конца 2021 года, сообщает Calciomercato. Футболист получил повреждение в матче 15-го тура серии А с «Болоньей» (0:1).

По данным источника, после медицинского обследования у игрока была выявлена травма голени. На восстановление потребуется около трех недель.

Таким образом, в 2021 году футболист пропустит матчи против «Интера», «Специи», «Аталанты» и «Сампдории» в серии А, а также с софийским ЦСКА в Лиге конференций.

В нынешнем розыгрыше Эль-Шаарави участвовал в 15 матчах и забил 2 гола.