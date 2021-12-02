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Президент «Фиорентины» высказался об интересе «Ювентуса» к Влаховичу

18:21
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Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался по поводу возможного перехода нападающего Душана Влаховича в «Ювентус».

«Не знаю, удастся ли «Ювентусу» купить Влаховича зимой, но хочу отметить, что «Фиорентина» владеет правами на игрока. Поэтому «Ювентус» должен вести переговоры с нами, а не агентами», — цитирует Коммиссо Tutti Convocati.

Влахович играет в составе «Фиорентины» с 2018 года. В этом сезоне серии А сербский футболист отметился 12 голами и двумя голевыми передачами в 15 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/tutti-convocati

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Виктория Кравченко все материалы автора

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