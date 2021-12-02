Лаутаро Мартинес рассказал, что Месси хотел бы видеть его в «Барселоне»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что Лионель Месси хотел бы видеть его в «Барселоне».

«Месси хотел видеть меня в «Барселоне», верно. Мы об этом много говорили в сборной Аргентины. Лео мне рассказывал о ситуации в клубе, но я всегда хотел продлить контракт с «Интером», поэтому я остался здесь. Рад, что остался, моя семья счастлива в Италии», — цитирует Мартинеса SportMediaset.

Новый контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне аргентинец забил 8 голов в 14 матчах серии А и сделал 2 результативные передачи