Лаутаро Мартинес рассказал, что Месси хотел бы видеть его в «Барселоне»
20:15
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что Лионель Месси хотел бы видеть его в «Барселоне».
«Месси хотел видеть меня в «Барселоне», верно. Мы об этом много говорили в сборной Аргентины. Лео мне рассказывал о ситуации в клубе, но я всегда хотел продлить контракт с «Интером», поэтому я остался здесь. Рад, что остался, моя семья счастлива в Италии», — цитирует Мартинеса SportMediaset.
Новый контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне аргентинец забил 8 голов в 14 матчах серии А и сделал 2 результативные передачи
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю